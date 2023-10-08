В Калининградской области отменили штормовое предупреждение

Однако Калининградский морской канал вновь закрыли для судоходства

КАЛИНИНГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Штормовое предупреждение, объявленное в Калининградской области 6 октября из-за усиления ветра до 25 м/с, отменили. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

"Штормовое предупреждение, объявленное в пятницу, отменено", - сказал представитель ведомства.

Ветер, относящийся к опасным явлениям, в настоящее время в области не отмечается, сообщили ТАСС в калининградском Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Вместе с тем, при порывах его скорость достигает 15-20 м/с, что относится к неблагоприятным погодным явлениям. По предварительным прогнозам, ветер должен ослабеть в ночь на 9 октября, сказал собеседник агентства.

С учетом ситуации в настоящее время вновь закрыт для судоходства Калининградский морской канал, сообщили ТАСС в службе партконтроля. Решение о его закрытии принимается при скорости ветра свыше 16 м/с.

Штормовая погода в Балтийском море и Финском заливе стала причиной задержки поставок грузов в регион морским транспортом. Диспетчерская служба компании "Оборонлогистика" 7 октября сообщила, что судоходство в портах Усть-Луга, Санкт-Петербург и Балтийск из-за шторма закрыто. По ее данным, суда пережидают непогоду у причалов в портах, либо в местах укрытий на рейде, штормовая погода в Балтийском море и Финском заливе сохранится до 9 октября. О том, что шторм скорректировал графики движения судов на линиях Усть-Луга - Балтийск и Санкт-Петербург - Калининград ранее также сообщили в компаниях Росморпорт и "Алгоритм групп", ведущих морские поставки грузов в Калининградскую область.

Морские перевозки по Балтике в Калининградскую область являются альтернативой сухопутной доставке грузов через территорию Евросоюза, который ввел санкции против России. Санкции ограничивают сухопутный транзит ряда товаров - по железной дороге попавшие в санкционные списки грузы можно перевозить только по установленным Евросоюзом квотам, а на грузовиках такие товары запрещены к транспортировке.