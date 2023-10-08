Сборная России победила в турнире по борьбе на кубок министра обороны РФ в Туве

Глава Тувы Владислав Ховалыг отметил, что среди победителей житель республики Амир Чамзын

ТАСС, 8 октября. Сборная России заняла первое место в I Международном турнире по спортивной борьбе на кубок министра обороны РФ среди военнослужащих в Кызыле. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Поздравляю российскую сборную с победой в Первом международном турнире по спортивной борьбе на кубок министра обороны России. В финале наши военнослужащие в командном зачете одолели сильных соперников - сборную Ирана", - написал Ховалыг.

Глава региона добавил, что в числе победителей житель Тувы, мастер спорта Амир Чамзын. "Он одержал блестящую победу над иранским спортсменом Саидом Анвари, принес очки своей команде и заслуженно получил специальную награду турнира за лучшую технику", - пояснил Ховалыг.

По данным регионального министерства спорта, сборная России выиграла со счетом 9:0. Третье место в турнире заняла сборная Армении.

I Международный турнир по спортивной борьбе на кубок министра обороны России среди военнослужащих проходил с 7 по 8 октября в спортивной школе "Субедей" в Кызыле. Участие в турнире приняли около 75 спортсменов из Беларуси, Ирана, Сирии, Таджикистана, России. В рамках турнира прошли встречи с олимпийскими чемпионами по вольной и греко-римской борьбе Джамалом Отарсултановым и Давитом Чакветадзе. Они проведут мастер-классы.