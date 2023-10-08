8 октября, 14:33

Сильный ветер сохранится в Москве до утра 9 октября

Жителям столицы рекомендуется воздержаться от пребывания на улице в непогоду

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Ветер с порывами 12-17 м/с прогнозируется в Москве до утра 9 октября. Жителям столицы рекомендуется воздержаться от пребывания на улице в непогоду, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"По прогнозам синоптиков, сильный ветер с порывами 12-17 м/с сохранится до утра 9 октября. Просим горожан воздержаться от пребывания на улице в непогоду", - говорится в сообщении.

Также в комплексе добавили, что если имеется необходимость выхода на улицу в непогоду, то следует быть предельно внимательными, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. 

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