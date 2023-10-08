В Словении зафиксировали новый температурный рекорд

В муниципалитете Чрномель на юго-востоке страны была температура 31,3 градуса Цельсия

ЛЮБЛЯНА, 8 октября. /ТАСС/. Новый температурный рекорд зафиксирован в Словении в воскресенье. Об этом сообщило Словенское агентство печати со ссылкой на агентство по охране окружающей среды республики.

Отмечается, что в воскресенье в муниципалитете Чрномель на юго-востоке страны была зафиксирована температура 31,3 градуса Цельсия. Предыдущий рекорд составлял 30,0 градусов Цельсия, он был установлен 5 октября 2011 года в долине Випава в западной части республики.

5 октября Всемирная метеорологическая организация сообщила о том, что сентябрь 2023 года стал самым теплым сентябрем в истории наблюдений за погодой и климатом. Средняя температура у поверхности земли составила 16,38 градуса Цельсия. По данным Службы по изменению климата "Коперник", это на 0,5 градуса Цельсия выше температуры предыдущего самого теплого сентября 2020 года и примерно на 1,75 градуса выше, чем было в сентябре в доиндустриальную эпоху в период 1850-1990 годов.