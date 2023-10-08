В Грузии после ремонта открыли тоннель Девдораки

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Департамент автомобильных дорог Минрегионразвития Грузии открыл тоннель Девдораки на трассе к границе с Россией, который ранее закрыли для ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"После проведенных работ возобновлено движение автотранспорта в автомобильном тоннеле Девдораки, расположенном на 132-135 км автомобильной дороги международного значения Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.
4 октября ведомство сообщило о временном закрытии тоннеля для ремонта поврежденной электросистемы.
Военно-Грузинская дорога ведет из Владикавказа в Тбилиси через Главный Кавказский хребет, соединяя Россию с Грузией и остальными странами Закавказья. На российском участке трасса проходит по Северной Осетии.