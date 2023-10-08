8 октября, 15:39,
обновлено 8 октября, 16:12
Палестино-израильский конфликт

Представительство РФ при ПНА составляет списки россиян на случай эвакуации из сектора Газа

Как заявила пресс-секретарь представительства Алия Зарипова, конкретных решений об эвакуации "на данный момент нет", так как "ведутся боевые действия, и это, в принципе, пока невозможно"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Представительство РФ при Палестинской национальной администрации (ПНА) в Рамалле составляет списки российских граждан на случай эвакуации из сектора Газа. Об этом заявила ТАСС пресс-секретарь представительства Алия Зарипова.

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"С сегодняшнего утра в представительство в Рамалле начали поступать обращения российских граждан с вопросами об организации эвакуации из сектора Газа. Сообщения фиксируем, учитываем, составляем списки", - указала она. По словам Зариповой, конкретных решений об эвакуации "на данный момент нет", так как "ведутся боевые действия, и это, в принципе, пока невозможно".

Она пояснила, что российская сторона "будет действовать аналогично проведенной эвакуации в мае - июне 2021 года после очередной эскалации в регионе". 

Теги:
ПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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