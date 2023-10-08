Москвичка стала "Четвертой вице-миссис Вселенная - 2023"

Участие в финале конкурса приняли представительницы 120 стран

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Многодетная жительница Москвы Анна Печурина завоевала титул "Четвертая вице-миссис Вселенная - 2023" на международном конкурсе красоты "Миссис Вселенная - 2023" (Mrs Universe). Об этом сообщили ТАСС организаторы конкурса с российской стороны.

Финал международного конкурса красоты "Миссис Вселенная - 2023" (Mrs Universe) прошел в Маниле. Участие в нем приняли представительницы 120 стран.

"Несмотря на высокую конкуренцию и политические сложности, главной из которых является отсутствие возможности для финалисток из России выступать с лентой своей страны, жительница Москвы Анна Печурина смогла войти в топ-5 конкурса, получив титул "Четвертая вице-миссис Вселенная" (пятое место)", - говорится в сообщении.

Печурина - исполнительный директор отдела торгового и структурного финансирования Сбера. Старшей дочери Анны 20 лет, средней - 10, а сыну - 7.

"Самым сложным испытанием для меня было отсутствие близких. На финал приехал муж, и это придало мне сил. Я рада, что достойно представила свою страну и, несмотря на все сложности, возвращаюсь домой с очень престижным титулом", - привели ее слова организаторы.

Конкурс "Миссис Вселенная - 2023" проходит с 1 по 10 октября.