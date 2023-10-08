МЧС распространило экстренное предупреждение по Москве

В столице ожидаются мокрый снег, гололедица и дождь

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о дожде, мокром снеге и гололедице в столице в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 21:00 мск 8 октября до 21:00 мск 9 октября по Москве ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами усиление северо-западного ветра с порывами 16 м/с, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица", - сказали в пресс-службе.

В МЧС в связи с непогодой рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили стоит вдали от деревьев. Пешеходам в МЧС рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями.