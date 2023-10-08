В СПЖ сообщили об избиении прихожан канонической церкви на Украине

В Союзе православных журналистов рассказали, что инцидент произошел возле ранее захваченного раскольниками Свято-Троицкого храма в городе Носовке

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) избили прихожан канонической Украинской православной церкви (УПЦ) возле ранее захваченного раскольниками Свято-Троицкого храма в городе Носовке Черниговской области. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

"Представители ПЦУ <…> напали на верующих УПЦ в Носовке, которые молились у стен своего храма, ранее захваченного рейдерами ПЦУ", - говорится в сообщении на сайте союза.

В воскресенье прихожане УПЦ собрались на молитву у стен захваченного храма. В итоге раскольники сорвали их богослужение, напали и избили. По данным, СПЖ, избиению подверглись жена священника УПЦ и несколько прихожан.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее общин в юрисдикцию ПЦУ, созданную в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране.