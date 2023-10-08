В СПЖ заявили, что общины УПЦ в Черновцах обжаловали в суде лишение их участков

По информации союза, на этих территориях стоят их церкви

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Все общины канонической Украинской православной церкви (УПЦ) города Черновцы, областного центра в западной части Украины, подали в суд на горсовет иск с целью обжаловать его решение о лишении их прав на пользование земельными участками, где стоят их церкви. Об этом сообщил Союз православных журналистов (СПЖ).

Мэр Черновцов Роман Клинчук заявил на пресс-конференции, что власти города намерены продолжить борьбу с УПЦ в судах, где будет слушаться иск, который все 22 приходские общины УПЦ в городе подали против апрельского решения горсовета о лишении их прав пользования участками, где стоят их храмы.

В своей речи мэр также поделился планами строительства на месте площади перед кафедральным городским собором платной парковки.

В апреле депутаты горсовета Черновцов поддержали решение о лишении УПЦ прав на 22 земельных участка, где стоят ее храмы. В частности, речь шла о Свято-Духовском кафедральном соборе, Свято-Николаевском храме на улице Русской, Свято-покровской церкви на проспекте Независимости, мужском монастыре Рождества Пресвятой Богородицы и Свято-Введенском женском монастыре на улице Буковинской. В мае уже Черновицкий областной совет принял решение о запрете в регионе церквей, якобы связанных с Россией.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В течение последнего года в отношении священников УПЦ выдвигают обвинения в госизмене, вводят санкции. При этом власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами. Также при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По поручению президента Украины Владимира Зеленского правительство подготовило и внесло в парламент законопроект, который позволит запретить УПЦ в стране.