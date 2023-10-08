Потомки погибших в Молдавии советских солдат перестали ездить на их могилы

Глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" республики Алексей Петрович рассказал, что причиной является неуважительной отношение руководства страны к истории Великой Отечественной войны

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Потомки советских солдат, погибших при освобождении Молдавии от фашизма, в последние годы перестали приезжать из-за неуважительного отношения властей к истории Великой Отечественной войны. Об этом заявил глава Поискового движения и Национального оргкомитета "Победа" республики Алексей Петрович.

"Еще не так давно к нам в Молдавию ежегодно приезжало несколько десятков семей, чьи предки погибли, освобождая нашу землю от фашизма. Ехали из России, с Украины, Казахстана, Беларуси, чтобы почтить память павших. Последние несколько лет не приезжает никто. Главной причиной стало отношение молдавских властей к истории Великой Отечественной войны и отсутствие гарантий того, что тебя пустят в страну, если целью визита будет указано поклониться могилам павших за Родину", - написал Петрович в Telegram-канале. По его словам, в поисковое движение обратилась правнучка гвардии старшины Алексея Кустова с просьбой отправить в Краснодарский край горсть земли с могилы прадеда, погибшего во время Ясско-Кишиневской операции у села Минжир.

"Мы побывали на воинском кладбище и выполнили просьбу. Это то малое, что мы можем сделать в память о человеке, отдавшем свою жизнь за нашу страну", - отметил Петрович.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Молдавия была одной из первых советских республик, принявших на себя удар врага. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на улицы Кишинева выходят десятки тысяч людей, чтобы принять участие в ставшем уже традиционным шествии "Бессмертного полка", которое возглавляют бывшие президенты Игорь Додон и Владимир Воронин.

Со своей стороны действующий президент Молдавии Майя Санду и правящая проевропейская Партия действия и солидарности предложили не праздновать 9 мая День Победы, по их инициативе в стране было запрещено ношение георгиевской ленты.