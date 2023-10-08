Группа из 81 гражданина Греции покинула Тель-Авив

Афины прилагают усилия для безопасного возвращения из Израиля еще 68 сограждан, сообщили в греческом МИД

АФИНЫ, 8 октября. /ТАСС/. Группа из 81 гражданина Греции вылетает из Тель-Авива, Афины прилагают усилия для безопасного возвращения из Израиля еще 68 сограждан. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Греции.

"Министерство иностранных дел через посольство Греции в Тель-Авиве и генеральное консульство в Иерусалиме продолжает поддерживать постоянный контакт с греческими туристами, находящимися в этом районе. Из 149 зарегистрированных [туристов] 81 человек, которые принимали участие в двух организованных турах, уже находятся в аэропорту имени Бен-Гуриона, откуда вылетят в Афины напрямую регулярным рейсом [израильской] авиакомпании El Al сегодня вечером в 21:30", - говорится в сообщении.

"Что касается оставшихся отдельных туристов, мы прилагаем все усилия, чтобы они как можно более быстро смогли безопасно вернуться", - добавили в МИД.