Патриарх Кирилл призвал монахов посещать раненых в госпиталях

Предстоятель РПЦ подчеркнул, что "настало время сугубой ответственности церкви за наш народ и нашу страну"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал монахов посещать раненых, проходящих лечение в госпиталях.

"Нужно обязательно найти место приложения не только своей молитвенной силы, но и своего внимания, своей любви. Чтобы не было так, что патриаршие добровольцы ходят по госпиталям, а монахи не ходят", - приводит пресс-служба слова предстоятеля Русской православной церкви (РПЦ), которые он произнес на братской трапезе по окончании литургии в Свято-Троицкой Сергиевой лавре. "В первую очередь именно монашествующие должны посещать наших раненых!" - отметил патриарх.

Предстоятель РПЦ подчеркнул: "Настало время сугубой ответственности церкви за наш народ и нашу страну". И эта ответственность заключается прежде всего в молитве и в помощи тем, кто защищает Отечество, и тем, кто пострадал, защищая его, добавил он.

В воскресенье патриарх Кирилл совершил литургию в Успенском соборе Свято-Троицкой Сергиевой лавры по случаю преставления преподобного Сергия Радонежского. По окончании литургии патриарх совершил молебен перед иконой преподобного Сергия Радонежского. После этого предстоятель РПЦ обратился к верующим. Затем он вручил церковные награды священнослужителям.