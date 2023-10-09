Международный сервис такси от "Яндекса" стал доступен в Колумбии

На карте в Медельине уже отображаются подключенные машины

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сервис заказа автомобилей Yango (международный бренд "Яндекс.Такси") стал доступен в Колумбии, выяснил корреспондент ТАСС на основе мировой карты сервиса. Это вторая для него страна в Южной Америке - первой была Перу.

Сейчас на карте, в частности в одном из крупнейших городов Колумбии Медельине, уже отображаются подключенные к сервису машины. Корреспондент ТАСС сообщил, что интерфейс заказа авто работает и из России - уже можно заказать машину.

Более того, как следует из публикаций в колумбийском аккаунте сервиса в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), Yango запустится еще в двух городах - Кали и Барранкилье. При наведении на них отображается интерфейс заказа такси, но сам вызов пока недоступен.

В 2022-2023 годах Yango вышел во многие страны - так, в мае он стал доступен в Пакистане. До этого его работа тестировалась в Гватемале и Перу, эти страны были первыми из государств Центральной и Южной Америки, куда пришел этот сервис такси. В феврале тесты проводились в Мозамбике и Намибии, а в октябре 2022 года - в Алжире. В сентябре прошлого года Yango тестировали в Дубае (ОАЭ).

Yango уже работает во многих странах, в том числе в Финляндии, Израиле и Норвегии, сообщается на его сайте. Упоминания о Колумбии там пока нет. Согласно публичным данным компании, сервис представлен в порядка 20 странах.