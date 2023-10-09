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Пандемия COVID-19

Эксперт спрогнозировал несколько волн заболеваемости разными инфекциями в России

В том числе ожидается рост числа пациентов с гриппом и COVID-19, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Несколько волн заболеваемости различными инфекциями, в том числе ковидом и гриппом, может ждать жителей России в текущем эпидсезоне. Такое мнение ТАСС высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

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"У нас будет четыре волны роста различных инфекционных процессов. В декабре мы увидим рост заболеваемости гриппом, в том числе к новогодним праздникам будет небольшой рост, потом - спад. Вторая волна гриппа будет ближе к середине - концу февраля", - рассказал эксперт.

Кроме того, ожидается рост заболеваемости респираторно-синцитиальной, аденовирусной, парагрипозной и метапневмовирусной инфекциями. Как пояснил Тимаков, причиной этому станет смена погодных условий: "Погода сейчас будет более суровой, более влажной, вирусы будут висеть дольше в воздухе".

"А вот в середине - конце ноября не исключено выявление штамма коронавируса "пирола". Если он к нам дойдет, а он более заразный, чем предыдущие варианты вируса, то мы с вами увидим рост заболеваемости именно коронавирусной инфекцией", - заключил Тимаков. 

Теги:
РоссияПандемия COVID-19
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