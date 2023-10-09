На Чукотке почти 150 школьников провели лето в оленеводческих звеньях

Родители, которые забирают детей на каникулы в тундру, получают выплаты

ТАСС, 9 октября. Почти 150 детей и подростков на Чукотке провели лето в тундре и местах выпаса оленей вместе с родителями. Такое времяпрепровождение организовывается, в частности, в целях обучения школьников азам оленеводства, сообщил ТАСС начальник отдела экономики и поддержки агропромышленного комплекса Департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотского автономного округа Денис Крутоголовый.

"В ходе оздоровительной летней кампании 136 школьников провели лето с родителями в отдаленных селах и оленеводческих бригадах. Родители, которые забирают детей на каникулы в тундру, получают выплаты. Семьи с детьми 7-14 лет ежемесячно будут получать по 11 тыс. рублей, семьи с подростками старше 14 лет - по 22 тыс. рублей. При этом дети должны просто находиться на местах выпаса оленей с родителями в тундре, а не работать там", - рассказал сотрудник профильного департамента.

Он добавил, что во время летнего отдыха дети учатся жизни в тундре, традициям и азам оленеводства.

Ежегодно на Чукотке оленеводы отправляют своих детей во время учебного года в интернаты полуострова, а на лето забирают обратно. Власти Чукотки организуют специальные вывозные рейсы по отправке школьников к местам кочевок оленеводов. Финансовая поддержка семей с детьми осуществляется в рамках госпрограммы "Развитие агропромышленного комплекса Чукотского автономного округа".