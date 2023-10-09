9 октября, 00:42

На юге Сахалина восстановили энергоснабжение после тайфуна

Отключение затронуло около 19 тыс. потребителей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Ремонтные бригады восстановили энергоснабжение в населенных пунктах юга Сахалина, нарушенное из-за непогоды. Об этом сообщили ТАСС в компании "Сахалинэнерго".

"Подача электричества восстановлена", - рассказал собеседник агентства.

В ночь на 6 октября на юге Сахалина наблюдался тайфун с сильными дождями и штормовым ветром. Частично в разных населенных пунктах отключилось электричество, всего было затронуто около 19 тыс. потребителей. Затопило частный сектор, многоквартирные дома в низменности, отменили очные занятия для школьников в нескольких районах. В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС. Погода восстановилась только к воскресенью.

Сейчас на юге острова хорошая солнечная погода. Осадков и ветра нет. В Южно-Сахалинске температура воздуха в утренние часы - плюс 14 градусов. 

Теги:
РоссияСахалинская область
© Информационное агентство ТАСС
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