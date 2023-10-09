Специальная пожарная охрана МЧС России защищает более 300 режимных организаций

На контроле подразделения также находятся 40 закрытых территорий и свыше 400 населенных пунктов в РФ

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Свыше 20 тыс. сотрудников специальной пожарной охраны МЧС России защищают от огня более 300 особо важных и режимных организаций, 40 закрытых территорий и более 400 населенных пунктов страны. Об этом сообщил глава ведомства Александр Куренков в 76-ю годовщину образования подразделения.

"На сегодняшний день в рядах специальной пожарной охраны несут службу более 20 тыс. сотрудников. Они защищают от огня более 300 особо важных и режимных организаций, 40 закрытых территорий и более 400 населенных пунктов. Пожарные подразделения оснащены современной техникой, в технологиях противопожарной защиты используются новейшие научные достижения и передовые технические разработки", - сказал он.

В МЧС отметили, что бойцы специальной пожарной охраны обеспечивают бесперебойное стабильное функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса, конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов, космодромов, органов государственной власти и объектов Русской православной церкви. "Сегодня наряду с оборонной промышленностью государством большое внимание уделяется развитию космической отрасли и освоению Арктики", - подчеркнули в ведомстве.

В системе специальной пожарной охраны МЧС России есть единственное подразделение, которое дислоцируется за пределами России. Оно стоит на защите космодрома Байконур. Также под ее охраной находится единственная в мире плавучая атомная теплоэлектростанция "Академик Ломоносов". Сотрудники специальной пожарной охраны МЧС единственные во всей пожарной охране России, кто имеет навыки и опыт для тушения электроустановок, находящихся под напряжением до 10 кВт, добавили в пресс-службе ведомства.

Все специальные подразделения МЧС РФ укомплектованы современными образцами пожарной техники. На вооружении специалистов - мобильные роботизированные установки пожаротушения, беспилотники, роботы для работы при радиационном и химическом заражении, пожарные бронещиты с лафетными стволами, бронетранспортеры для химической и радиационной разведки, дозиметрического и химического контроля, а также тушения пожаров повышенной опасности.

9 октября считается датой образования специальной пожарной охраны. Изначально создание специальных подразделений Государственной противопожарной службы было связано с разработкой в России ядерного оружия.