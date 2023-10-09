В Хабаровском крае вокруг "Амурских столбов" и пещеры Кокдзяму создали охранные зоны

В границах памятников природы запрещены строительные работы или любая другая деятельность, ведущая к загрязнению участков

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. В Комсомольском районе Хабаровского края создали охранные зоны вокруг двух памятников природы регионального значения - скальных обнажений "Шаман", известных как "Амурские столбы", и пещеры Кокдзяму. Соответствующее постановление подписал глава Хабаровского края Михаил Дегтярев, о чем сообщили на сайте регионального правительства.

"Оба геологических объекта имеют сакральное значение для коренных малочисленных народов Севера Хабаровского края и окутаны легендами. Установление дополнительных охранных зон позволит гарантировать [их] сохранность", - говорится в сообщении.

В границах охранных зон запрещены строительные работы или любая другая деятельность, ведущая к загрязнению и замусориванию участков. Также запрещается разведение костров и хранение химикатов, проведение работ, способствующих эрозионным и оползневым процессам, изменению гидрогеологического режима территории. С 2021 года в Хабаровском крае создана 31 охранная зона для особо охраняемых природных территорий краевого значения, еще 27 будут установлены до 2025 года.

Скальные обнажения "Шаман" расположены в верховьях рек Дурал и Малые Ады на левом берегу Амура. Они представляют собой группу скальных останцов - отдельно стоящих горных скал, которые образовались в результате процессов выветривания. Гранитные столбы различной формы высотой от 12 м до 70 м являются одной из достопримечательностей региона.

Памятник "Пещера Кокдзяму" находится в верховьях реки Гур и представляет собой полое пространство в горном массиве с выходом. Ледяную карстовую пещеру окружают известняковые скалы, а внутри нее сохраняется постоянная температура около минус 5 градусов.