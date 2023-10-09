Кабмин поручил выработать механизм снижения штрафов для бюджетных учреждений

Поручение дано по итогам правительственного часа в Государственной думе "О мерах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Правительство России поручило Минюсту РФ и заинтересованным ведомствам проработать механизм, благодаря которому контрольно-надзорные органы не будут штрафовать бюджетные учреждения и их руководителей за нарушения, устранение которых связано с полномочиями их учредителей - региональных органов власти и муниципалитетов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителя пресс-службы кабмина.

Поручение дано по итогам правительственного часа в Госдуме "О мерах по совершенствованию контрольно-надзорной деятельности", состоявшегося с участием вице-премьера Дмитрия Григоренко 12 июля.

Минэкономразвития РФ подготовило некоторые предложения. В частности, ведомство предлагает заменить в бюджетных организациях контрольно-надзорные мероприятия на профилактические визиты. В частности, подобную практику предлагается ввести в государственных и муниципальных учреждениях в сфере здравоохранения и социального обслуживания детей, сказал газете представитель пресс-службы кабмина. "В этом случае в целях оценки соблюдения требований могут проводиться контрольные (надзорные) действия и допускается выдача предписания, в том числе учредителю. При этом учреждение не штрафуется, если нарушения полностью устранены", - добавил он.

Кроме того, Минэкономразвития РФ предлагает ввести механизм соглашения между бюджетной организацией и контрольно-надзорными органами, предусматривающее формирование индивидуальной дорожной карты устранения нарушений с учетом имеющихся у учредителя средств и характера нарушений. "Если такое соглашение выполняется, то учреждение также освобождается от ответственности", - пояснили в пресс-службе правительства.