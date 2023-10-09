9 октября, 03:03

В Москве ожидаются дождь, мокрый снег и до плюс 5 градусов

Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Облачную погоду, дождь и мокрый снег ожидают синоптики в Москве в понедельник. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 3 до плюс 5 градусов, в ночь на вторник - до плюс 2 градусов.

В Подмосковье в понедельник температура воздуха будет колебаться от плюс 1 до плюс 6 градусов. В ночь на вторник может похолодать до минус 2 градусов. Местами ожидается гололедица.

Ветер северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с. Атмосферное давление составит 736 мм ртутного столба. 

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