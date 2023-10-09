Первая группа школьников отправилась из Приморья в Белоруссию

В нее вошли победители проекта-конкурса "Школа имени героя", а также участники многоборья "Путь героев"

ВЛАДИВОСТОК, 9 октября. /ТАСС/. Первая группа школьников из Приморья, которые стали победителями патриотических конкурсов, отправилась в Белоруссию. Всего до конца года планируется отправить до 10 таких групп, сообщила пресс-служба правительства края.

"Это первая группа, которая поедет в Республику Беларусь. Поездки планируются до конца года, отправим до 10 групп. Ребята посетят памятные места, побывают там, где шла Великая Отечественная война, увидят бесчеловечные злодеяния фашистов, которые они творили на белорусской земле, чтобы понимать, что такое нацизм, с чем борются сегодня наши бойцы на Украине", - сказал губернатор края Олег Кожемяко, которого процитировала пресс-служба.

В первую группу вошли победители состоявшегося в начале этого года масштабного проекта-конкурса "Школа имени героя", в рамках которого учащиеся общеобразовательных учреждений под руководством профессионалов киноиндустрии создали пять короткометражных лент о подвигах соотечественников, отличившихся во время Даманских и Хасанских событий, Великой Отечественной войны. Лучшие работы выбрали жители края во время голосования, в котором приняли участие свыше 74 тыс. человек. В число победителей вошли ребята из Дальнереченска, Спасска-Дальнего, Октябрьского округа, села Барабаш Хасанского округа, а также члены движения "Молодая гвардия".

Также в экскурсионную поездку отправляются участники многоборья "Путь героев" . Финал военно-исторического состязания состоялся в августе на территории полигона "Горностай" во Владивостоке. Участниками проекта, посвященного 85 годовщине Хасанских боев, стали ребята из всех муниципалитетов края, однако в победители вышла команда "Орлы" из Владивостока, призовые места заняли представители Красноармейского муниципального и Находкинского городского округов.

Отмечается, что ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил президенту Белоруссии Александру Лукашенко организовать взаимные поездки школьников. Это, по его словам, станет существенным вкладом в патриотическое воспитание молодежи.