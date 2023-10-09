В окружном финале конкурса "Лидеры России" победили управленцы из семи регионов СФО

На участие в конкурсе поступило почти 14 тыс. заявок

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Победителями финала пятого конкурса "Лидеры России" в Сибирском федеральном округе (СФО) стали 28 управленцев из семи регионов Сибири. Они получили право принять участие в юбилейном суперфинале в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей".

"На участие в конкурсе "Лидеры России" поступило почти 14 тыс. заявок из всех регионов СФО, 253 лучших управленца соревновались в окружном финале. Победителями стали 28 конкурсантов из семи регионов СФО: Новосибирской области (12 человек), Красноярского края (3), Алтайского края (3), Кемеровской (3), Омской (3), Иркутской (3) и Томской (1) областей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, победители окружного финала получают право участвовать в суперфинале пятого юбилейного сезона в 2024 году, а, значит, станут обладателями образовательного гранта в размере 1 млн рублей и смогут поработать с наставником из числа ведущих управленцев России. Среди лучших сибирских управленцев - представители сфер образования, производства, здравоохранения, аналитики и исследований, управления персоналом и стратегического менеджмента.

Имена победителей были объявлены на торжественной церемонии в Новосибирском театре оперы и балета. Артисты театра исполнили для триумфаторов лучшие фрагменты своего репертуара. На церемонии также присутствовали победители и финалисты прошлых сезонов. Следующий окружной финал пройдет в Уральском федеральном округе с 13 по 15 октября в Екатеринбурге.

Конкурс управленцев "Лидеры России" проводится с 2017 года по поручению президента России Владимира Путина. В апреле 2023 года открылся пятый сезон проекта. За все время на участие в конкурсе подано более 1 млн заявок из 150 стран.