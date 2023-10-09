В Японии отменили угрозу цунами для районов на побережье Тихого океана

Данных об ущербе нет

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Предупреждение о цунами отменили во всех регионах Японии на побережье Тихого океана. Об этом сообщило национальное метеорологическое управление страны.

По расчетам специалистов ведомства, высота цунами могла составить до 1 м. Приливные волны высотой от 20 до 60 см были зафиксированы на острове Хатидзё, островах Огасавара, в префектурах Тиба, Коти и других местах на Тихоокеанском побережье страны. Информации об ущербе не поступало.

В нескольких регионах также была объявлена эвакуация населения. В частности, соответствующие уведомления получили около 37 тыс. человек в городе Татэяма (префектура Тиба). Сейчас рекомендации отменены.

Цунами было вызвано землетрясением в Тихом океане. Однако метеорологическое управление ввиду его отдаленности не располагает данными о магнитуде и глубине залегания очага.