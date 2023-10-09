В Москве выпало 10% месячной нормы осадков

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отметил, что наибольшее количество зафиксировали в Клину

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Около 10% месячной нормы осадков выпало в столице за минувшие сутки. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В Москве выпало 10% от месячной нормы осадков", - говорится в сообщении.

Тишковец уточнил, что 6 мм осадков выпало на базовой столичной метеостанции ВДНХ, 7 мм - на Балчуге и в Тушино. Месячная норма при этом составляет 70 мм.

Как отметил синоптик, наибольшее количество осадков в Подмосковье выпало в Клину - 15 мм.