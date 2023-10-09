На 11 метеостанциях Москвы и Подмосковья зафиксировали первый снег

Осадки стали результатом арктического вторжения, отметил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Первый снег зафиксировали на 11 метеостанциях столичного региона.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В результате арктического вторжения на 11 метеостанциях столичного региона зафиксирован снег", - отметил Тишковец.

Он уточнил, что в Москве снег наблюдали на метеостанциях Балчуг, МГУ и Тушино. В Подмосковье первый снег прошел в Шереметьеве, Домодедове, Внукове, Подмосковной, Клину, Дмитрове, Волоколамске и Михайловском.