В Новосибирске 19 детских садов частично закрыли на карантин

По информации министра здравоохранения региона Константина Хальзова, за последние сутки зафиксировано 16 случаев COVID-19, а за неделю было зарегистрировано порядка 26 тыс. случаев ОРВИ

НОВОСИБИРСК, 9 октября. /ТАСС/. Карантин по COVID-19 и ОРВИ введен частично в 19 детских садах Новосибирска. Об этом сообщил первый заместитель мэра города Борис Буреев на оперативном на оперативном совещании под руководством главы Новосибирской области.

"ОРВИ и ковид - дошкольных образовательных учреждений частично закрыто 19, закрыто групп - 22. Полностью закрытых на карантин учреждений нет", - сказал Буреев.

Он также отметил, что в городе на карантин частично закрыты четыре школы (всего четыре класса).

Кроме того, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов доложил, что в регионе за неделю было зарегистрировано порядка 26 тыс. случаев ОРВИ. Случаев регистрации гриппа не было - от этого заболевания привиты уже более 671 тыс. человек. За последние сутки у 16 человек выявили COVID-19.