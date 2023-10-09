В Южно-Сахалинске проведут комплексное обследование рек после наводнения

Также мэр города Сергей Надсадин дал поручение актуализировать ранее разработанный проект по берегоукреплению реки Сусуя для проработки вопроса его последующей реализации

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 октября. /ТАСС/. Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин в понедельник распорядился до конца месяца провести обследование всех рек городского округа. В областном центре идет работа по ликвидации последствий наводнения, вызванного недавними сильными дождями, сообщил глава города в своем Telegram-канале.

"В городе продолжает действовать режим ЧС. Специалисты управления по делам ГО и ЧС ведут адресную работу с людьми. Продолжается прием заявлений на оказание материальной помощи, работает специальная комиссия. <...> Еще из главного: поставил задачу управлению по делам ГО и ЧС до конца месяца провести комплексное обследование всех рек, которые находятся у нас в городском округе", - написал мэр.

Надсадин отметил, что дал поручение актуализировать ранее разработанный проект по берегоукреплению реки Сусуя для проработки вопроса его последующей реализации.

Глава города уточнил, что школы и детские сады функционируют штатно. Из-за непогоды пострадали восточная гимназия и школа № 23. Там продолжаются восстановительные работы. В затопленном ранее детском саду № 41 за выходные дни воду убрали, учреждение работает в обычном режиме.

6 октября на юге Сахалина прошел тайфун с сильными дождями и штормовым ветром. Самый большой урон непогода нанесла Южно-Сахалинску, последствия наводнения, вызванного поднятием уровня воды в реках из-за осадков, до сих пор устраняются. В пятницу в областном центре ввели режим ЧС.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды 6 октября частично в разных населенных пунктах отключилось электричество, всего было затронуто около 19 тыс. потребителей. Затопило частный сектор, многоквартирные дома в низменности, отменили очные занятия для школьников в нескольких районах. Погода нормализовалась к воскресенью.