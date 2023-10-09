В Хабаровском крае выпало до 30% месячной нормы осадков

Новый циклон синоптики ждут в начале следующей недели

ХАБАРОВСК, 9 октября. /ТАСС/. Циклон, оказывавший влияние на Хабаровский край, принес до 30% месячной нормы осадков, сообщили ТАСС в Дальневосточном гидрометцентре. Непогода держалась в регионе с середины прошлой недели по ее конец.

На территории отмечались сильные дожди. В Советской Гавани на востоке региона, на побережье, где непогода проявляла себя активнее всего, выпало 34 мм за процесс, это около 30% месячной нормы. Осадки шли также в Ванинском, Комсомольском, имени Лазо районах, в южных и центральных районах. Выпало не более трети нормы. Помимо дождей, этот циклон отметился градом и туманами, нарушалось авиасообщение.

Новый циклон синоптики ждут в начале следующей недели. Он придет с северо-запада, захватит холод Якутии. "Ожидаются дожди и мокрый снег. Температурный фон понизится с 13-20 градусов днем до 5-10 градусов на юге и 3-8 градусов по остальной территории. Станет заметно холоднее", - сказали в гидрометцентре. Непогода будет сохраняться в течение примерно трех дней.