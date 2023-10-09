В Москве второй день подряд фиксируют рекордно низкое атмосферное давление

Показатели барометров на базовой метеостанции столицы опустились до 727,6 мм рт. ст.

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Суточный рекорд низкого атмосферного давления в Москве - 727,6 мм рт. ст. - обновляется второй день подряд. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Второй день подряд в Москве обновляется суточный рекорд низкого атмосферного давления. Сегодня, в самом начале суток, в полночь, на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, было зафиксировано атмосферное давление 727,6 мм рт. ст., что ниже прошлого рекорда этого дня, составлявшего 728 мм рт. ст. и установленного в 1992 году", - написал он в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что 9 октября показатели барометров продолжат повышаться и к вечеру достигнут отметки в 739 мм рт. ст., но это также пока еще ниже нормы.