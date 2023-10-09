9 октября, 05:42

Пакистан направит гуманитарную помощь в пострадавший от землетрясения Афганистан

© ТАСС/ Ruptly

Исламабад поставит утепленные палатки, одеяла, гигиенические и продуктовые наборы

ИСЛАМАБАД, 9 октября. /ТАСС/. Правительство Пакистана обсуждает план направления более 600 тонн гуманитарной помощи в пострадавший от землетрясения Афганистан. Об этом сообщила пресс-служба министерства информации республики со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями.

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По его данным, Исламабад намерен направить 5 тыс. утепленных палаток, 15 тыс. одеял, 2 тыс. гигиенических наборов и 5 тыс. продуктовых наборов. Предполагается, что гуманитарный груз в пострадавшие регионы доставят ВВС Пакистана.

По последним данным афганских властей, жертвами землетрясения стали не менее 2 053 человек, еще 1 240 получили травмы. 

Теги:
АфганистанПакистан
© Информационное агентство ТАСС
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