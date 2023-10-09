Гонконг понизил уровень штормового предупреждения из-за тайфуна "Коину"

Порывы ветра ослабевают, однако грозы и сильные ливни продолжат оказывать влияние на город, передает метеорологическая обсерватория

ГОНКОНГ, 9 октября. /ТАСС/. Метеорологическая обсерватория Гонконга понизила до второго из пяти (Т3) уровень штормового предупреждения из-за тайфуна "Коину". Как указывается в заявлении на сайте ведомства, тайфун постепенно отдаляется от Гонконга, порывы ветра ослабевают, однако грозы и сильные ливни продолжат оказывать влияние на город.

Обсерватория также понизила до "красного" уровень штормового предупреждения из-за дождя. Ранее в Гонконге действовал наивысший - "черный" - сигнал опасности. Согласно заявлению ведомства, "красный" сигнал означает, что в городе будут идти сильные дожди, количество осадков превысит 50 мм в час. В документе также подчеркивается, что ливень вызвал наводнения и подтопления дорог во многих районах.

Занятия в школах Гонконга в понедельник отменены. Работа общественного транспорта постепенно восстанавливается. Гонконгская фондовая биржа не стала проводить утреннюю сессию. Согласно заявлению площадки, торги на рынках ценных бумаг и деривативов, как ожидается, возобновятся в 14:00 по местному времени (09:00 мск).

По данным на 13:00 (08:00 мск), "Коину" находился в 180 км к юго-западу от Гонконга. Ближе всего к городу тайфун был накануне вечером, прошел в 60-70 км от него - на Гонконг обрушились сильные ливни и шквалистый ветер, обсерватория ввела предпоследний уровень штормового предупреждения - Т9 (четвертый из пяти). Всего в городе есть пять уровней предупреждений о погодных условиях: в порядке возрастания это Т1, Т3, Т8, Т9 и Т10.

5 октября "Коину" обрушился на южную часть Тайваня, пересек остров с востока на запад и продолжил движение в сторону Гонконга. На Тайване погиб 1 человек, еще 431 пострадал. В Гонконге пострадали по меньшей мере 25 человек.