Более 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс-2023"

Работу конкурсантов оценивали 300 экспертов из лучших компаний Москвы

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Более 150 человек победили на Московском чемпионате профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс-2023", они представят город на всероссийском конкурсе. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Больше 150 человек стали победителями Московского чемпионата "Абилимпикс-2023". <...> Победители представят город на всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Он пройдет в конце октября", - рассказал он.

На соревновании участники создавали сайты, конструировали роботов, моделировали одежду, ремонтировали автомобили, соревновались в слесарном деле, сварочных технологиях и многом другом, уточнил мэр. Он отметил, что с каждым чемпионатом задачи усложняются. В этом году появились актуальные направления, например, "Оператор беспилотного летательного аппарата" и "Проектирование нейросети". Оценивали работу конкурсантов 300 экспертов из лучших московских компаний. Самых талантливых участников уже пригласили на стажировку и работу, рассказал Собянин.