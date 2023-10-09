В Ставрополе выпал первый снег

Дорога может занять больше времени, чем обычно, сообщили в краевом управлении ГИБДД

СТАВРОПОЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Первый снег прошел в Ставрополе и ближайших территориях. Дорога может занять больше времени, чем обычно, сообщается в Telegram-канале краевого управления ГИБДД.

"В Ставрополе и близлежащих территориях ночью выпал первый снег. Сейчас снег сменился дождем. Поэтому разыщите убранные щетки, возможно, понадобятся. Рассчитывайте на дополнительные минуты на очистку и прогрев автомобиля. Кроме того, дорога сегодня утром может занять большее количество времени, чем обычно", - говорится в опубликованном сообщении.

Чаще всего первые снегопады фиксируют в Ставрополе в ноябре. По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, резкое ухудшение погоды произошло из-за перемещения холодного атмосферного фронта и проникновения на территорию края арктического воздуха с севера. В ближайшие два дня в регионе местами ожидаются дожди, мокрый снег, похолодание, усиление ветра до 15-20 м/с, туманы с ухудшением видимости до 100-500 м.

Непогоду фиксируют и в других регионах Северного Кавказа. По данным ГУ МЧС по Республике Дагестан, в приморских районах региона в понедельник ожидается усиление ветра до 20 м/с. Высота волн может достигать 1-2 м.