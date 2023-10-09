В Москве выдали миллионный единый читательский билет

Его получил 22-летний студент из Юго-Восточного округа

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Миллионный единый читательский билет оформили в Москве, его получил студент из Юго-Восточного округа, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.

"В Москве оформлен миллионный единый читательский билет. Его получил 22-летний студент Николай Ромашов, житель Юго-Восточного административного округа. Универсальный читательский билет дает возможность брать книги во всех 440 столичных читальнях и пользоваться онлайн-сервисом "Библиотеки Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в библиотечном каталоге доступно более 15 млн изданий. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, которую цитирует пресс-служба, власти столицы продолжают программу преобразования городских библиотек: ремонтируются помещения, закупается современное оборудование, обеспечивается доступ к беспроводному интернету, а библиотечные фонды ежегодно пополняются 200 тыс. новых книг. "И это дает результат: только за шесть месяцев 2023 года читальни Москвы посетили больше 6 млн человек, а число оформленных за все время единых читательских билетов уже достигло 1 млн", - добавила она.

Уточняется, что программа модернизации библиотек была запущена в 2018 году, к новому стандарту приведены уже 112 учреждений. Теперь любой читатель может взять нужное ему издание со стеллажа самостоятельно и читать прямо в зале - за рабочим столом или в кресле. Кроме того, библиотеки переведены на удобный жителям формат работы - до 20:00 или даже 22:00.