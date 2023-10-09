Казахстан направит гуманитарную помощь Афганистану, пострадавшему от землетрясения

Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости

АСТАНА, 9 октября. /ТАСС/. Власти Казахстана направят гуманитарную помощь в пострадавшие от землетрясения районы Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

"В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева, Республика Казахстан окажет гуманитарную помощь Афганистану. Данный вопрос обсужден на заседании правительственной комиссии", - говорится в сообщении.

Гуманитарная помощь включает продовольственные товары, палатки, медикаменты, предметы одежды и другие вещи первой необходимости. "Грузы будут отправлены авиа- и железнодорожным транспортом в ближайшее время. Также в Афганистан будут направлены спасатели МЧС, включая кинологов для оказания практической помощи по спасению людей из-под завалов", - пояснили в пресс-службе.