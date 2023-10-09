Из зоны наводнения в Сиккиме вывезли трех россиянок

Их доставят в столицу штата Гангток, сообщил генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 октября. /ТАСС/. Три гражданки РФ, которые оказались заблокированы в северо-восточном индийском штате Сикким в предгорьях Гималаев из-за наводнения, вывезены на вертолете из зоны затопления. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС генеральный консул РФ в Калькутте Алексей Идамкин.

"Все три российские гражданки вывезены из зоны наводнения в Сиккиме на вертолете в поселок Рингхим. Затем наземным транспортом они будут доставлены в столицу штата Гангток", - сказал Идамкин.

"По нашим данным, больше российских граждан в зоне стихийного бедствия нет", - добавил он. Идамкин отметил, что генконсульство России в Калькутте, в консульском округе которого находится Сикким, внимательно следит за ситуацией с российскими гражданами, оказавшимися в зоне стихийного бедствия.

Индийские власти начали утром эвакуацию вертолетами туристов, застрявших из-за наводнения в Сиккиме. Спасатели рассматривали различные возможности эвакуации туристов - по воздуху и по земле. Выяснилось, что из-за разлива рек, которые обрушили несколько мостов, наземная эвакуация возможна не из всех районов. При этом начать вывоз туристов по воздуху мешала плохая погода, однако теперь погода улучшилась. Началась операция по вывозу застрявших туристов вертолетами.

Всего в зоне затопления оказалось около 3 тыс. туристов - как индийских граждан, так и иностранцев. Сикким - популярное туристическое направление в предгорьях Гималаев. Наводнение в Сиккиме было вызвано проливными дождями в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Ситуацию усугубил сброс воды с ГЭС на реке Тиста. В результате, по данным газеты Hindustan Times, по меньшей мере 82 человека погибли, более 140 числятся пропавшими без вести.