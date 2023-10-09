В Красноярском крае прогнозируют сильный ветер до 25 м/с

По данным Среднесибирского УГМС, в центральных районах региона местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса

КРАСНОЯРСК, 9 октября. /ТАСС/. Сильный ветер до 25 м/с и туман ожидаются на севере Красноярского края 10 октября. Об этом сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС).

"Предупреждение об опасных и неблагоприятных погодных явлениях: 10 октября на юге Таймырского муниципального района ожидается сильный и очень сильный южный ветер, порывы 15-20 м/с, местами 25 м/с и более. Также в Туруханском районе ожидается сильный южный ветер, порывы 15-20 м/с. <…> В Эвенкийском муниципальном районе ночью и утром местами туман", - говорится в сообщении.

По данным Среднесибирского УГМС, в центральных районах Красноярского края местами сохранится высокая пожарная опасность IV класса.

Синоптики Гидрометцентра прогнозирует в регионе сухую и жаркую погоду. Днем 10 октября в центральных и южных районах края дневная температура составит плюс 18 градусов. Ночью столбик термометра покажет плюс 8 градусов.

При такой погоде возрастает угроза возникновения лесных пожаров. Спасатели МЧС рекомендуют не разжигать костры в лесной местности, а также не жечь мусор.