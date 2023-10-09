В Москве нейросеть научили находить новообразования на МРТ головного мозга

Новый сервис создала российская компания

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Новый сервис искусственного интеллекта, который распознает внутричерепные новообразования на магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга, начал работать в Москве. В столичном эксперименте по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение работают уже по 27 клиническим направлениям, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

"В эксперименте по внедрению компьютерного зрения в систему московского здравоохранения заработал сервис искусственного интеллекта по новому направлению. Нейросети теперь помогают врачам находить внутричерепные новообразования при проведении МРТ исследований головного мозга. Таким образом, московские рентгенологи могут использовать более 50 алгоритмов по 27 направлениям", - сказала Ракова, чьи слова приводит пресс-служба соцкомплекса правительства Москвы.

Ракова отметила, что новый сервис создан российской компанией. "Отечественные разработчики активно вовлекаются в наш эксперимент, и соответственно, предлагают для рынка все больше качественных решений. Только за этот год к нам присоединились девять компаний-производителей, семь из которых - российские", - добавила заммэра.

Алгоритмы размечают области возможных образований опухолевого характера цветовыми подсказками на томограмме. Нейросеть автоматически делает измерения, которые важны для врача при постановке диагноза, и составляет описание. Использование технологий компьютерного зрения в медицине позволяет сократить время диагностики. Всего с помощью нейросетей медики проанализировали более 10,5 млн изображений, добавили в пресс-службе.