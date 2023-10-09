Во Внуково устранили технические неполадки в системе обработки багажа

Аэропорт работает в штатном режиме

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Технические неполадки в системе обработки багажа, начавшиеся утром 9 октября во Внуково, устранены, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"В Международном аэропорту Внуково были зафиксированы кратковременные технические неполадки в системе обработки багажа. На данный момент неисправности устранены", - отметили в пресс-службе.

Внуково работает в штатном режиме, добавили в аэропорту.

В пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры сообщили ТАСС, что прокуратура начала проверку в связи с техническим сбоем системы обработки багажа.

На место выехал и. о. заместителя московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов. "Прокуратурой в аэропорту организована работа мобильной приемной. По результатам проверочных мероприятий, при наличии оснований, будут приняты меры прокурорского реагирования", - заключили в пресс-службе.