Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-летием освобождения от захватчиков

Президент выразил признательность ветеранам и подчеркнул, что "наследники их ратных, патриотических традиций так же самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции"

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил жителей Краснодарского края с 80-летием освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, отметив отвагу и мужество тех, кто участвовал в освобождении кубанских городов и станиц. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"На протяжении веков ваш родной край играл важную роль в судьбе страны <...> Особые, героические страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной. Оборона Малой земли, ожесточенные бои Красной Армии за освобождение кубанских городов и станиц, отвага и мужество тех, кто подвижнически трудился на Победу на заводах, фабриках и в госпиталях, снабжал фронт одеждой и продовольствием, навечно в памяти нашего народа", - отметил глава государства.

Президент РФ добавил, что Новороссийск по праву удостоен почетного звания "Город-герой", а Анапа и Туапсе - "Город воинской славы"

Путин также выразил признательность ветеранам, отстоявшим свободу и независимость Родины, и подчеркнул, что сейчас "наследники их ратных, патриотических традиций так же самоотверженно защищают Россию в ходе специальной военной операции".

Днем освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков является 9 октября. Летом 1942 года началась битва за Кавказ, оказался оккупирован юг современной России, в том числе территория Кубани, нацистами и их пособниками здесь были убиты более 60 тыс. мирных жителей. Наиболее пострадавшими городами являются Краснодар, Новороссийск, Армавир, Ейск, Курганинск, Усть-Лабинск. Полностью Кубань была освобождена осенью 1943 года.