Суд вновь оштрафовал Татьяну Лазареву за отсутствие маркировки иноагента в соцсетях

Сумма штрафа составляет 40 тыс. рублей

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы вновь оштрафовал телеведущую Татьяну Лазареву (признана в РФ иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента, ей назначен штраф в 40 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновной Лазареву по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (производство материалов, их распространение иностранным агентом с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом либо касаются деятельности иностранного агента) и назначил ей наказание в виде штрафа в 40 тыс. рублей", - сообщили в пресс-службе.

Ранее она была оштрафована за аналогичное правонарушение на 30 тыс. рублей.

Минюст включил Лазареву в перечень физлиц-иноагентов 22 июля 2022 года. Также в этот перечень включен и ее муж, телеведущий Михаил Шац.

30 декабря 2020 года в федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ" были внесены изменения, предусматривающие новое понятие - физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Им независимо от гражданства может быть признано физлицо, осуществляющее в России в интересах иностранного источника политическую деятельность или целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ за деньги, иную имущественную или организационно-методическую помощь.