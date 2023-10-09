ГИБДД призвала водителей быть аккуратнее на дорогах из-за непогоды в Москве

В Госавтоинспекции призвали водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и в жилых зонах

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах из-за непогоды в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной ГИБДД.

"Учитывая складывающиеся погодные условия, Госавтоинспекция Москвы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, особенно при движении в темное время суток", - сказали в пресс-службе.

В Госавтоинспекции призвали водителей снижать скорость перед пешеходными переходами и в жилых зонах. "Пешеходам следует переходить дорогу только в установленных для этого местах. Для обеспечения своей безопасности используйте яркую одежду и световозвращающие элементы", - добавили в пресс-службе. Также в ГИБДД напомнили, что капюшоны и зонты ограничивают обзор. За прошедшие выходные в Москве погибли два пешехода - на Большой Тульской и Старокачаловской улицах они переходили проезжую часть в неустановленных для этого местах.

Гидрометцентр России сообщает, что в понедельник в Москве ожидаются облачная погода, дождь, мокрый снег и до плюс 5 градусов. В ночь на вторник может похолодать до минус 2 градусов. Местами ожидается гололедица.