Мосгорсуд 10 октября рассмотрит жалобу на арест журналиста Гершковича

Заседание пройдет в закрытом режиме

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд во вторник рассмотрит жалобу на продление срока содержания под стражей обвиняемому в шпионаже корреспонденту газеты The Wall Street Journal, гражданину США Эвану Гершковичу. Об этом ТАСС сообщили суде.

"В суд вновь поступили материалы апелляции защиты Гершковича. Дата ее рассмотрения назначена на 12:00 10 октября", - сказали в суде.

Заседание пройдет в закрытом режиме, так как в деле содержатся секретные материалы. В середине сентября Мосгорсуд снял с апелляционного рассмотрения жалобу Гершковича и направил ее обратно в Лефортовский районный суд Москвы для устранения обстоятельств, препятствующих рассмотрению в апелляционный инстанции. Ранее журналисту был продлен арест до 30 ноября.

По данным ФСБ, Гершкович, "действуя по заданию американской стороны, вел сбор составляющих гостайну сведений о деятельности одного из предприятий военно-промышленного комплекса России". Он был задержан в Екатеринбурге. Следственным управлением ФСБ в его отношении возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ (шпионаж).