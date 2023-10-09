Более 17 млн пассажиров воспользовались МЦД-3 с момента его запуска

В среднем диаметр ежедневно используют 400 тыс. человек

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Поезда третьего направления Московских центральных диаметров перевезли уже более 17 млн человек с открытия, ежедневно в среднем этот диаметр выбирают 400 тыс. пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Больше 1 месяца работает D3 "Ленинградско-Казанский". С момента запуска он перевез более 17 млн человек! В среднем диаметр для своих ежедневных поездок выбирают уже 400 тыс. пассажиров", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов, благодаря запуску третьего диаметра миллионы москвичей и жителей Подмосковья получили наземное метро в шаговой доступности. Появились новые маршруты и пересадки.

"Мы продолжим и дальше развивать D3 по поручению мэра Москвы Сергея Собянина - в 2024 году будут обновлены и оставшиеся поезда на маршрутах дальнего пригорода. Также продолжается строительство московских городских вокзалов: Рижская, Митьково и Малино. Делаем удобнее и другие станции на Ленинградском направлении", - приводятся в сообщении слова Ликсутова.