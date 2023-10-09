Около 700 человек стали участниками масштабного онкоскрининга в Подмосковье

У 65 участников акции заподозрили онкозаболевания

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Почти 700 человек стали участниками акции по проведению скрининга на самые распространенные виды онкологических заболеваний, которая состоялась на стадионе "Локомотив" в Дмитровском округе Подмосковья. У 65 участников мероприятия были заподозрены онкозаболевания, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области.

"Для выявления злокачественных новообразований на ранней стадии важна качественная и доступная диагностика. В минувшую субботу в масштабном онкоскрининге приняли участие почти 700 человек. Не надо было идти в поликлиники, записываться к врачу. Сдать анализы и пройти исследования можно было в одном месте. В результате у 65 человек, прошедших обследования, были заподозрены онкологические заболевания. Все они направлены на углубленную диагностику", - привели в тексте слова первого зампреда правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе добавили, что акция проходила на стадионе "Локомотив" в Дмитрове. Пройти обследование могли лица старше 18 лет.

Поясняется, что в мероприятии были задействованы мобильные комплексы - флюорограф, маммографы, мобильные поликлиники. Все желающие могли провериться на шесть видов рака: молочной железы, легких, простаты, кишечника, кожи, слизистых рта. Прием вели 24 врача - онкологи, стоматологи, акушеры-гинекологи, врачи ультразвуковой диагностики, рентгенологи, терапевты, а также фельдшеры и рентгенлаборанты.