Глава Северной Осетии распорядился начать отопительный сезон раньше срока

В детских садах и школах дадут отопление, не дожидаясь понижения температуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло распорядился начать отопительный сезон в детсадах и школах раньше положенных сроков из-за похолодания. Об этом сообщила глава Минобразования республики Элла Алибекова в своем Telegram-канале.

"Глава РСО-Алания Сергей Меняйло поручил начать отопительный сезон в детских садах и школах, не дожидаясь понижения температуры", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии отопительный сезон начинается с 15 октября. Однако, по прогнозу, в ночное время температура воздуха будет опускаться до 2-8 градусов.