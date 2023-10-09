9 октября, 08:49

Глава Северной Осетии распорядился начать отопительный сезон раньше срока

В детских садах и школах дадут отопление, не дожидаясь понижения температуры

ВЛАДИКАВКАЗ, 9 октября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Сергей Меняйло распорядился начать отопительный сезон в детсадах и школах раньше положенных сроков из-за похолодания. Об этом сообщила глава Минобразования республики Элла Алибекова в своем Telegram-канале.

"Глава РСО-Алания Сергей Меняйло поручил начать отопительный сезон в детских садах и школах, не дожидаясь понижения температуры", - говорится в сообщении.

В Северной Осетии отопительный сезон начинается с 15 октября. Однако, по прогнозу, в ночное время температура воздуха будет опускаться до 2-8 градусов. 

Теги:
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверный КавказСеверная Осетия
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