Первая декада октября в Петербурге стала самой дождливой в истории наблюдений

За прошедшие выходные выпало более 60% месячной нормы осадков, сообщил главный синоптик города Александр Колесов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 октября. /ТАСС/. Первая декада октября в Санкт-Петербурге в этом году выдалась самой дождливой за весь ряд метеонаблюдений. Только за прошедшие выходные выпало более 60% месячной нормы осадков, сообщил в своем Telegram-канале главный синоптик города Александр Колесов.

"И в субботу, и в воскресенье в центре Санкт-Петербурга выпадало по 20 мм осадков, а это очень много - 63% от нормы выпало только за выходные дни. Такое количество осадков позволило, не дожидаясь окончания декады, перекрыть рекорд по осадкам. В первой декаде октября максимальное количество осадков 71,9 мм до этого года было в 2009 году, а уже сейчас общее количество выпавших осадков составляет 78,1 мм, или 123% от нормы. Так что, в 2023 году первая декада октября стала самая дождливая в Санкт-Петербурге за весь ряд наблюдений", - отметил синоптик.

Колесов добавил, что усиление ветра до 19-24 м/с на акватории Финского залива вызвало значительный подъем уровня в устье Невы с 7 на 8 октября. Температура воздуха ночью 8 октября практически приблизилась к нулю градусов даже в центре города, достигнув 0,7 градуса. Таким образом эта ночь стала самой холодной с начала осени.

Также в Санкт-Петербурге 8 октября отмечен самый ранний временный снежный покров в XXI веке, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. "Это достаточно ранний срок для этого явления, более того, это самый ранний снежный покров в нынешнем столетии - по климату в XXI веке средняя дата формирования первого временного снежного покрова в Санкт-Петербурге приходится на 1 ноября", - пояснил синоптик.

Колесов предупредил о первых возможных заморозках на территории города 10 октября. "Завтра погоду будет определять антициклон с малооблачной и холодной погодой, так что вероятность первого "минуса" по всей территории Санкт-Петербурга очень большая. Скорее всего, даже в центре города под утро температура перейдет через 0 градусов в сторону отрицательных значений. Так что на дорогах местами может быть скользко", - отметил он.

Согласно прогнозу, похолодание в Петербурге закончится с приближением очередного циклона, который уже днем 11 октября начнет влиять на погоду в регионе и принесет к Петербургу снова теплый воздух, дожди и усиление ветра западных направлений. "Так что повышение температуры воздуха до 10-13 градусов мы еще увидим на этой неделе", - добавил Колесов.