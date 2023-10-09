В Луганске в декабре откроют центр для детей-инвалидов

По словам омбудсмена ЛНР Инны Швенк, в дальнейшем такие центры планируют открыть по всей территории республики

ЛУГАНСК, 9 октября. /ТАСС/. Центр дневного пребывания для детей с ограниченными возможностями здоровья откроют в городе Луганске Луганской Народной Республики (ЛНР) в начале декабря. Как сообщила ТАСС, уполномоченный по правам ребенка в ЛНР Инна Швенк, в дальнейшем такие центры планируют открыть по всей территории республики.

"Открытие центра дневного пребывания для детей-инвалидов планируется в период с 1 по 3 декабря. Как раз это будет приурочено ко Дню инвалида. <…> Детки со всей республики могут туда приезжать. Будут две группы по пять человек. Сейчас мы планируем открыть, попробовать как это, в дальнейшем уже будем применять по всей республике", - сказала она.

Швенк рассказала, что центр откроется на базе луганского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение", педагоги которого уже "прошли соответствующее обучение". По ее словам, специалисты из Калуги "постоянно на связи" с аппаратом детского омбудсмена и специалистами центра "Возрождение". "Специалисты у нас подготовленные и уже с нетерпением ждут открытия центра. <…> Мама ребенка-инвалида для того, чтобы имела возможность оформить документы, или там сходить в больницу - она может привести своего ребеночка от часа до трех в этот центр дневного пребывания, где с ребенком будут работать специалисты. То есть ребенку будут оказываться реабилитационные мероприятия, его будут учить навыкам самообслуживания", - сообщила она.

6 февраля уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщала, что аппарат омбудсмена планирует открыть в Луганске центр дневного пребывания для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.