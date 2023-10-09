На Алтае договорились о возмещении ущерба чабанам из-за нападений снежного барса на скот

Стоимость убитого скота возместит межрегиональная ассоциации "Ирбис"

ТАСС, 9 октября. Сайлюгемский национальный парк в Республике Алтай и ассоциация "Ирбис" договорились о возмещении скотоводам ущерба от нападений снежных барсов (ирбисов) на домашних животных. Об этом сообщает пресс-служба нацпарка.

"На Южно-Чуйском хребте обитает минимум 13 ирбисов, это второй важный очаг обитания ирбиса в Горном Алтае после долины реки Аргут, где фиксируют до 20 ирбисов. Необходимо вести постоянные наблюдения <...>. Во время экспедиции мы видели и сибирских горных козлов, и алтайских горных баранов, значит, пища у ирбиса есть, но охотничий пресс также высок. С чабанами договорились об оперативном сообщении о нападении ирбиса на скот. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка выедут на место происшествия и в случае подтверждения нападений ирбиса, а не волка, чабаны получат компенсацию. Поддержку окажет межрегиональная ассоциация "Ирбис", - заявил заместитель директора Сайлюгемского нацпарка Денис Гуляев, чьи слова приводятся в сообщении.

Стоимость убитого скота возместит межрегиональная ассоциации "Ирбис". Первое подобное возмещение ущерба состоялось весной этого года: хозяйка стоянки, которая потеряла 27 баранов из-за нападения самки барса с котятами, получила компенсацию. Такая схема работает в соседней Туве, а ее задача - предотвратить убийства редкого снежного барса скотоводами в отместку за добычу домашнего скота.

Как ранее заявила заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко, расширение Сайлюгемского национального парка и меры по борьбе с браконьерством помогут к 2030 году удвоить численность снежных барсов в Республике Алтай.

Снежный барс (ирбис) является одним из 13 приоритетных объектов животного мира федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экотуризма" нацпроекта "Экология". Минприроды России разработаны и утверждены методические рекомендации по учету краснокнижных хищников. По оценкам экспертов, в России насчитывается не более 70-90 снежных барсов, на планете обитают от 4 до 6 тыс. особей. Из 90 особей снежного барса, обитающих в России, около половины живут в высокогорьях Алтая.